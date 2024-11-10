Прем’єр-міністр Польщі повідомив, що незабаром можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, кордону, на якому воно діятиме, та гарантій безпеки для країни.

Про це повідомляє “Польське радіо”.

За словами польського прем’єра, частково оприлюднений ЗМІ план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України наразі перебуває на стадії підготовки.

На думку Туска, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

“Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи”, – додав він.

Також Дональд Туск підкреслив, що “рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші”.