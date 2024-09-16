Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, цитує пресслужба МЗС Італії.

“Ми надали Києву беззастережну військову, цивільну та фінансову допомогу, тепер плануємо відправити другу батарею Samp-T на захист українського населення“, — сказав Таяні.

Таяні зазначив, що Україна не запитувала більше, ніж Італія вже надає, попри відсутність у Києва такої зброї, як у Великої Британії та США.

Міністр висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати “значущу мирну конференцію” щодо України