Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Мова йде про десятки тисяч 155-міліметрових снарядів.

“Перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів будуть поставлені в червні. Україна може чекати на першу партію найближчими днями”, — зазначив Фіала.

Прем’єр-міністр Чехії також повідомив, що 15 країн Євросоюзу та НАТО зібрали на снаряди для України вже понад 1,6 млрд. євро.

Він уточнив, що з початку повномасштабної війни Україна отримала від союзників 918 одиниць важкої техніки, майже 21 мільйон боєприпасів середнього калібру та 1,7 млн боєприпасів та ракет великого калібру.