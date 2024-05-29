Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.
Мова йде про десятки тисяч 155-міліметрових снарядів.
“Перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів будуть поставлені в червні. Україна може чекати на першу партію найближчими днями”, — зазначив Фіала.
Прем’єр-міністр Чехії також повідомив, що 15 країн Євросоюзу та НАТО зібрали на снаряди для України вже понад 1,6 млрд. євро.
Він уточнив, що з початку повномасштабної війни Україна отримала від союзників 918 одиниць важкої техніки, майже 21 мільйон боєприпасів середнього калібру та 1,7 млн боєприпасів та ракет великого калібру.
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