Рада з відновлення "Охматдиту" найближчим часом затвердить план відбудови лікарні, яка постраждала від російської атаки.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я спільно з командами працює над консервацією та закриттям вікон і прорізів тепломережі в корпусі “Охматдиту” до зими.

Наразі формується Рада з відновлення, яка затвердить поетапний план відновлення, включаючи встановлення вікон. МОЗ також співпрацює з проєктними інститутами Мінінфраструктури для проведення технічного аналізу стану руйнувань.

Міністр охорони здоров’я повідомив про плани відновлення дитячої лікарні “Охматдит”, яка постраждала від російської терористичної атаки 8 липня.

Для проведення тендерних процедур через платформу Prozorro будуть використані критерії, розроблені ПРООН, що забезпечить прозорість процесу.

Лікарня отримала значну фінансову підтримку: 312 млн грн на благодійний рахунок, 378 млн грн на рахунок фонду “Охматдит – здорове дитинство”, 320 млн грн через платформу UNITED-24, а також 100 млн грн з резервного фонду уряду. Додатково, міжнародні донори, зокрема Говард Баффет, уряди Литви та Німеччини, виділили кошти на відновлення.

Оголошено конкурс на ремонт, переможцем якого стала запорізька компанія “Буд-технолоджі”, хоча її пропозиція була дорожчою за інші.

Кошти, зібрані фондом, будуть переведені на казначейські рахунки лікарні, а їх використання контролюватиме ревізійно-наглядова рада.