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Найближчими тижнями Україна отримає $3,9 мільярда від США, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори зі спецпредставником США щодо економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Однією із тем обговорень стала американська фінансова допомога Україні.

Понеділок, 29 липня 2024, 17:15

Україна найближчими тижнями може отримати від США 3,9 млрд доларів, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Він подякував США за підтримку рішення про кредит для України від G7 у розмірі 50 млрд доларів. За словами прем’єра, для нашої країни важливо, щоб кошти були доступні з 2025 року, щоб спрямувати їх на критичні потреби, зокрема військові.

Також сторони обговорили роботу мультидонорської координаційної платформи. Наразі для України важливо фінансувати бюджетні витрати, проєкти відновлення та підтримку енергетики.

“Україна вдячна за 7,85 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші 3,9 млрд доларів очікуємо вже найближчими тижнями”, додав Шмигаль.

Він зазначив, що зараз запроваджується системний підхід у фінансуванні проєктів економічного відновлення. Зокрема, відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України.

“Протягом двох місяців плануємо затвердити список публічних інвестиційних проектів на 2025 рік та передати його партнерам”, уточнив глава українського уряду.

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Теги: Денис Шмигаль, допомога Україні, США

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