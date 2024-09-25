На фронті від початку доби 25 вересня сталися 88 бойових зіткнень Сил оборони України з російськими загарбниками. Армія РФ і далі активно діє на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 середи, 25 вересня.

Під ворожими обстрілами опинилися Мазепівка, Любимівка, Грем’ячка, Кам’янська Слобода, Попівка, Стукалівка та Вовківка Чернігівської та Сумської областей. Також ворожа авіація завдала ударів КАБами по населених пунктах Ободи, Іскривщина, Гравське та Річки.

За наявною інформацією на даний час, ворог завдав десять авіаударів по території Курської області, застосувавши 20 КАБів.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойові зіткнення. Сили оборони відбили атаку росіян у районі Вовчанська. Два боєзіткнення поблизу Тихого досі тривають.

Три штурмові дії загарбників відбиті українськими воїнами поблизу Лозової та Кругляківки на Куп’янському напрямку. Поблизу Синьківки точиться бій.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новосадового та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, з яких три тривають досі.

На Сіверському напрямку загарбники активно застосовують авіацію. Зазнав ударів КАБами Сіверськ, також Федорівка опинилася під ударами некерованих авіаційних ракет.

На Краматорському напрямку тривають бої в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку росіяни за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації шість разів атакували позиції Сил оборони. На даний час бої тривають поблизу Щербинівки та Неліпівки.

Найгарячіше на Покровському напрямку. В районах Новоторецька, Лисівки, Новогродівки, Селидового та Костянтинівки – точаться запеклі бої. Ворог здійснив 33 спроби штурму українських позицій.

На Курахівському напрямку триває сім боєзіткнень в районах Цукуриного, Гірника та Георгіївки. Одинадцять ворожих штурмів вже відбито українськими військами.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії ворога поблизу Вугледара та Водяного, чотири ворожі штурми продовжуються.

На Оріхівському напрямку три безуспішні атаки ворога відбито Силами оборони. Загарбники активно застосовують авіацію по районах населених пунктів Новоандріївка та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів по Херсону та Бургунці, застосувавши авіабомби та некеровані авіаційні ракети.