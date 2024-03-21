Протягом доби на фронті зафіксовано 67 бойових зіткнень, найгарячішим залишається Новопавлівський напрямок: ЗСУ стримали 24 ворожі атаки за останню добу.

Про це повідомляє у Фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом, ворог завдав 36 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

За інформацією Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.