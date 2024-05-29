Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківщині і Покровському напрямку.

Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

“Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківщині і Покровському напрямку. На цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 82. Окупанти обстрілюють з території російської федерації населені пункти на Чернігівщині та Сумщині – тільки за сьогодні під вогонь артилерії рф потрапили сім різних сіл у прикордонних районах цих українських областей”, – йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки, стільки ж – ще триває. До своїх злочинів окупанти додали ще два авіаудари з території російської федерації – били некерованими авіаракетами з напрямку Богун-Городка (рф) по району села Уди та скинули по Харківщині КАБ з напрямку міста Шебекіно (рф).

На Лиманському напрямку ворог впродовж доби здійснив сім атак. Зараз продовжує тиснути біля Тернів і Торського – тривають бойові дії.

На Сіверському напрямку російський агресор отримав гідну відсіч неподалік Виїмки, також ще двічі штурмував позиції українських захисників в районі Білогорівки. Ситуація контрольована.

Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону за підтримки ударних гелікоптерів Ка-52 і скидів авіабомб з літаків. До попередніх семи додалося ще чотири авіаудари.

Найактивніше російські терористи б’ють у район Євгенівки. Наші воїни зміцнюють оборонні рубежі, завдають ворогу втрат. Так, за сьогодні окупанти втратили на напрямку 236 осіб вбитими та пораненими. Знищено танк, шість бойових броньованих машин, станцію РЕБ і два автомобіля.

Времівський напрямок – ворог тисне у районі Старомайорського – за сьогодні відбито вже сім ворожих атак.

По одному бойовому зіткненню із російськими загарбниками відбулося на Оріхівському і Придніпровському напрямках – ворог успіху не мав.