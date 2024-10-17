На фронті за минулу добу, 16 жовтня, відбулося 163 бойові зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Найбільшу активність противника зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

На Харківському напрямку сталися чотири бойові зіткнення в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії росіян біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського і Діброви.

На Краматорському напрямку загарбники атакували тричі у районах Ступочок і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив одну атаку неподалік Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 15 атак в районах Променя, Крутого Яру та Селидового. Найактивніше російські загарбники діяли поблизу Селидового.

На Курахівському напрямку українські захисники відбили 52 атаки біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки, Водяного.

На Времівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у бік Богоявленки, Новоукраїнки та поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку зафіксований один штурм росіянами українських позицій у районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів шість невдалих штурмів.

На Волинському і Поліському напрямках ознаки формування наступальних угруповань російської армії не виявлені.

На кордоні з Чернігівською областю росіяни зберігають військову присутність.

Триває операція в Курській області. За наявними даними, російські війська завдали 21 авіаційний удар, скинувши 32 КАБи.