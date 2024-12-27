Шість композицій, які відображають чарівність та складнощі найхолоднішої пори року за версією The Economist.

Про це повідомляє The Economist.

У відомій казці К.С. Льюїса «Лев, Чаклунка і шафа» містер Тумнус жалкує, що зима в Нарнії триває вічно, але ніколи не приносить Різдва. Однак зима може дарувати й інші радощі: лижний спорт, прогулянки на снігоступах або, найкраще, затишний відпочинок вдома з гарячим напоєм, споглядаючи морозний пейзаж через вікно. Ось шість музичних творів, які ідеально доповнять зимові дні та довгі холодні ночі.

“Berliner Messe” і “Te Deum” Арво Пярта

Естонський композитор Арво Пярт часто асоціюється з мінімалізмом, але він визначає свій стиль як «tintinnabuli» – відвід латинського слова «маленький дзвоник». Ці твори, хоч і не мають прямого зв’язку із зимою, звучать як ідеальне відображення сезону: простір, суворість і кришталева ясність нагадують безхмарне нічне небо.

“Blow, Blow Thou Winter Wind” Джона Раттера

Шекспірівські п’єси часто містять пісні з текстами, але без мелодій, що надихає композиторів на створення музики. Британський диригент і композитор Джон Раттер використав цей вірш із «Як вам це сподобається». Композиція починається дзвінким звучанням клавесину, який нагадує відчуття холодних сніжинок на шкірі, а поступово до неї приєднуються голоси, струнні та арфа, створюючи ефект тепла, що розсіює зимову прохолоду.

“The Snow is Dancing” Клода Дебюссі

Четверта частина з циклу «Дитячий куточок» Дебюссі, написаного для його маленької доньки, передає витонченість і легкість. Її стрибкоподібні фрази нагадують сніг, що кружляє, але сприймається як щось грайливе та доброзичливе, а не суворе.

“Зима” Антоніо Вівальді

Останній концерт із циклу «Чотири пори року» є, мабуть, найвіртуознішим і найвідомішим. Його різкі, уривчасті струни, потужні соло скрипки та звучання клавесину передають суворий зимовий шторм, за яким коротко настає затишок другого розділу. Але фінал знову повертає слухача до грізного зимового пейзажу.

“Winterreise” Франца Шуберта

Цикл із 24 пісень на вірші Вільгельма Мюллера відображає подорож розбитого серця у зимовий пейзаж. Шістнадцять пісень виконані у мінорних тональностях, що підкреслює похмурий настрій. Фортепіано у цих творах грає рівну роль із вокалом, створюючи атмосферу безвиході та краси.

“Winter Was Hard” Ауліса Саллінена

Ця коротка композиція сучасного фінського композитора стала титульним треком альбому Kronos Quartet у 1988 році. Сумні струнні, орган і втомлений хор відображають усі труднощі суворої фінської зими. У пісні з гумором згадується, що навіть гроші «замерзали в банку», а святкування суботнього вечора було можливим лише через одну суботу.

Наприкінці варто зазначити, що музика Ауліса Саллінена, як і вся добірка, є яскравим відображенням краси зими та її випробувань, допомагаючи слухачам зануритися у чарівну, хоч і сувору атмосферу сезону.