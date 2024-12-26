До переліку найвпливовіших світлин 2024 року, створеного виданням The Guardian, увійшли три роботи, що висвітлюють події в Україні. Усього список включає 22 фотографії, серед яких сцени протистоянь у Лос-Анджелесі, замах на Дональда Трампа під час мітингу, а також драматичні кадри палестинської сім’ї, що вижила після авіаудару.

Про це повідомляє The Guardian.

Знімок, зроблений у Харківській області, демонструє наслідки зупиненої атаки російських військ на Вовчанськ. Атаку було відбито за допомогою FPV-дронів, а наслідки зафіксував один із цих дронів, що й створив кадр.

На фото зображений командир снайперської групи Роман, який повернувся з Франції, щоб боронити Україну. Його руки з татуюваннями «помста» та «ненависть» символізують глибокі втрати друзів, яких він втратив у війні. Роман керує групами розвідки та мінометними підрозділами на передовій.

Фотографія знята під час поминальної служби на 40-й день після загибелі бойової медикині Ірини Цибух, яка втратила життя на Харківщині. Ірина не лише рятувала життя на передовій, а й займалася волонтерською діяльністю, працюючи над збереженням пам’яті про загиблих захисників.

Українські світлини, включені до списку, вражають своїм емоційним навантаженням та ілюструють реалії війни, втрат і незламності духу українського народу.