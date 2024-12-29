Про це повідомила пресслужба Міжнародної шахової федерації (FIDE)

Суддям не сподобалося, що норвежець був вдягнений у джинси. Вони зробили йому зауваження та попросили змінити одяг між партіями. Оскільки гросмейстер цього не зробив, його було відсторонено.

Сам 34-річний гросмейстер прокоментував ситуацію:

“Я сказав, що переодягнуся завтра, але вони наполягали, що я маю зробити це зараз. На той момент питання стало справою принципу, тому все склалося таким чином.

Я не подавав апеляції. Якщо чесно, я вже надто старий для таких питань. Якщо вони вирішили так зробити, то вважаю, що це правильно. Ніхто не хоче відступати. Поїду кудись, де погода краща, ніж тут.

Якщо чесно, то моє терпіння до FIDE і так не дуже велике. Нехай дотримуються своїх правил. Мене все влаштовує. Я відповів, що йду. Ідіть н***й”.