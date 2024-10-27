Російська міліція на трасі “Курськ-Воронеж” зупинили вантажівку КамАЗ з цивільними номерами, у якій були північнокорейські військові.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

“27 жовтня поліцаї держави-агресора росії на трасі “курск-воронєж” зупинили вантажівку КамАЗ з цивільними номерами, завантажену північнокорейськими військовими. У водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження”, —йдеться у повідомленні.

У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Росія та КНДР “нарощують союзництво” і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про “передачу людей” до російських військ. 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України.