Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених. 26 серпня Росія випустила по Україні 236 засобів повітряного нападу, протиповітряна оборона України знищила 102 ракети та 99 ударних БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у соцмережах.

У ніч на понеділок та вранці 26 серпня 2024 року армія РФ завдала масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, використовуючи ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено 236 засобів повітряного нападу противника. Серед них 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

– 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ;

– 6 балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 із Курської, Воронезької областей – РФ та з Криму;

– 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

– 28 крилатих ракет “Калібр” із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

– 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ;

– 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

– 109 ударних БпЛА “Shahed-131/136” – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим.

Для відбиття повітряної атаки було використано всі наявні засоби озброєння та техніки, включно з авіацією, зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби. У результаті протиповітряного бою було збито 201 повітряну ціль, серед яких 102 ракети та 99 ударних безпілотників:

– 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 “Кинджал”;

– 1 балістичну ракету “Іскандер-М”/KN-23;

– 1 крилату ракету Х-22;

– 99 крилатих ракет Х-101, “Калібр”, керованих авіаційних ракет Х-59/69;

– 99 ударних БпЛА “Shahed-131/136”.

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з республікою Білорусь.