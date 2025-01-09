Про це йдеться на сайті платформи.
“Буча” — це український повнометражний фільм, заснований на реальній історії волонтера Костянтина Гудаускаса, який вивіз десятки людей із Бучі, Ворзеля та інших окупованих росіянами населених пунктів.
Стрічка стала популярною серед українських глядачів і піднялася на перше місце серед фільмів.
У ТОПі фільмів також опинився український фільм “БожеВільні”, який вийшов на платформі 1 січня. Стрічка розповідає історію молодого, творчого чоловіка Андрія Довженка, що розкриває правду про репресії в Радянському Союзі.
ТОП-10 фільмів в Україні цього тижня на Netflix:
- “Буча”.
- “Ручна поклажа”.
- “Ґрінч”.
- “БожеВільні”.
- “Те Різдво”.
- “Секрети домашніх тварин – 2”.
- “Любовна афера”.
- “Номер 24”.
- “Наша маленька таємниця”.
- “Батальйон 6888”.
Що стосується серіалів, то перше місце в рейтингу займає другий сезон популярної дорами “Гра в кальмара”.
У цьому сезоні головний герой намагається викрити організаторів підпільних ігор, заснованих на дитячих змаганнях. Серіал не тільки утримує лідерство в Україні, а й став популярним у 90 країнах світу.
ТОП-10 серіалів в Україні цього тижня на Netflix:
- “Гра в кальмара”, 2 сезон.
- “Сумую за тобою”.
- “Гра в кальмара”, 1 сезон.
- “Ла-Пальма”.
- “Чорні голуби”.
- “Безумство”.
- “Бебі Бос”.
- “За фасадом”.
- “Прикордонники”.
- “Джентльмени”.