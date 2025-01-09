Про це йдеться на сайті платформи.

“Буча” — це український повнометражний фільм, заснований на реальній історії волонтера Костянтина Гудаускаса, який вивіз десятки людей із Бучі, Ворзеля та інших окупованих росіянами населених пунктів.

Стрічка стала популярною серед українських глядачів і піднялася на перше місце серед фільмів.

У ТОПі фільмів також опинився український фільм “БожеВільні”, який вийшов на платформі 1 січня. Стрічка розповідає історію молодого, творчого чоловіка Андрія Довженка, що розкриває правду про репресії в Радянському Союзі.

ТОП-10 фільмів в Україні цього тижня на Netflix:

  1. “Буча”.
  2. “Ручна поклажа”.
  3. “Ґрінч”.
  4. “БожеВільні”.
  5. “Те Різдво”.
  6. “Секрети домашніх тварин – 2”.
  7. “Любовна афера”.
  8. “Номер 24”.
  9. “Наша маленька таємниця”.
  10. “Батальйон 6888”.

Що стосується серіалів, то перше місце в рейтингу займає другий сезон популярної дорами “Гра в кальмара”.

У цьому сезоні головний герой намагається викрити організаторів підпільних ігор, заснованих на дитячих змаганнях. Серіал не тільки утримує лідерство в Україні, а й став популярним у 90 країнах світу.

ТОП-10 серіалів в Україні цього тижня на Netflix:

  1. “Гра в кальмара”, 2 сезон.
  2. “Сумую за тобою”.
  3. “Гра в кальмара”, 1 сезон.
  4. “Ла-Пальма”.
  5. “Чорні голуби”.
  6. “Безумство”.
  7. “Бебі Бос”.
  8. “За фасадом”.
  9. “Прикордонники”.
  10. “Джентльмени”.