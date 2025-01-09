За останній тиждень в Україні на стримінговій платформі Netflix найпопулярнішими стали другий сезон південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" та український фільм "Буча".

Про це йдеться на сайті платформи.

“Буча” — це український повнометражний фільм, заснований на реальній історії волонтера Костянтина Гудаускаса, який вивіз десятки людей із Бучі, Ворзеля та інших окупованих росіянами населених пунктів.

Стрічка стала популярною серед українських глядачів і піднялася на перше місце серед фільмів.

У ТОПі фільмів також опинився український фільм “БожеВільні”, який вийшов на платформі 1 січня. Стрічка розповідає історію молодого, творчого чоловіка Андрія Довженка, що розкриває правду про репресії в Радянському Союзі.

ТОП-10 фільмів в Україні цього тижня на Netflix:

“Буча”. “Ручна поклажа”. “Ґрінч”. “БожеВільні”. “Те Різдво”. “Секрети домашніх тварин – 2”. “Любовна афера”. “Номер 24”. “Наша маленька таємниця”. “Батальйон 6888”.

Що стосується серіалів, то перше місце в рейтингу займає другий сезон популярної дорами “Гра в кальмара”.

У цьому сезоні головний герой намагається викрити організаторів підпільних ігор, заснованих на дитячих змаганнях. Серіал не тільки утримує лідерство в Україні, а й став популярним у 90 країнах світу.

ТОП-10 серіалів в Україні цього тижня на Netflix: