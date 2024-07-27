У Донецькій та Запорізькій областях станом на суботу, 27 липня, через російські обстріли найскладніша ситуація з енергопостачанням, енергетики заживили понад вісім тисяч споживачів.

Про це повідомляє Міненерго.

У Донецькій області внаслідок нових обстрілів 26 липня знеструмлювалися 5,3 тисячі абонентів у шести населених пунктах. Енергетики заживили 2,5 тисячі абонентів в одному населеному пункті. На ранок залишаються без напруги 137 населених пунктів, загалом – 82,8 тисячі абонентів.

У Запорізькій області через технологічні порушення знеструмлювалися 5,7 тисячі споживачів, на ранок усі заживлені. Через бойові дії без енергопостачання залишаються 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

У Кіровоградській області через технологічні порушення без напруги залишаються 387 абонентів в одному населеному пункті.

У Сумській області загалом через бойові дії без електропостачання залишаються 3,5 тисячі абонентів у 67 населених пунктах.

У Харківській області на ранок унаслідок бойових дій без світла залишаються 40,1 тисячі споживачів у 106 населених пунктах.

У Херсонській області без напруги – понад 26 тисяч споживачів у 48 населених пунктах, у Херсоні відключені 2 476 абонентів.

У Чернігівській області внаслідок бойових дій без світла 1,5 тисячі споживачів у 25 населених пунктах.