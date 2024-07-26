Найближчими тижнями ситуація в енергетиці покращуватиметься за умови відсутності нових пошкоджень електростанцій. Цьому сприяє спад спеки та вихід із ремонту генерувальних потужностей.

Про це розповів голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, після кількох «дуже складних» тижнів зараз ситуація в енергетиці покращилася. Це пов’язано зі спадом рекордної спеки та виходом із ремонту електрогенерувальних потужностей.

Саме тому зараз замість застосування 3-4 черг відключень застосовують 1-2 черги. Крім того, в деякі години зараз зовсім немає обмеження електроспоживання.

«У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа — уже позаду. […] І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій — то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні в наступні декілька тижнів», — вважає Кудрицький.