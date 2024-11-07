Впродовж минулої доби російські війська продовжували штурми на різних напрямках, зазнавши значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу зафіксовано 148 бойових зіткнень, найбільше атак ворог зосередив на Покровському та Курахівському напрямках.

Противник завдав двох ракетних ударів по позиціях українських сил, випустивши три ракети. Також було зафіксовано 64 авіаудари, у ході яких скинуто 146 керованих авіабомб (КАБ). Крім цього, російські війська здійснили понад 4000 артилерійських обстрілів, включно з 83 атаками із реактивних систем залпового вогню.

Українські захисники завдали сім ударів по скупченню живої сили й техніки противника, знищили два пункти управління та одну артилерійську систему.

Найгарячіші напрямки:

Харківський напрямок: Зазнало шість бойових зіткнень, зокрема поблизу Вовчанська та Стариці.

Зазнало шість бойових зіткнень, зокрема поблизу Вовчанська та Стариці. Куп’янський напрямок: Відбулось дванадцять боїв у районах Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки.

Відбулось дванадцять боїв у районах Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки. Лиманський напрямок: Зафіксовано десять атак неподалік Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви.

Зафіксовано десять атак неподалік Дружелюбівки, Греківки, Торського, Тернів та Діброви. Сіверський напрямок: Відбито чотири спроби ворога просунутись біля Білогорівки та Григорівки.

Відбито чотири спроби ворога просунутись біля Білогорівки та Григорівки. Краматорський напрямок: Два бойових зіткнення поблизу Часового Яру та Кліщіївки.

Два бойових зіткнення поблизу Часового Яру та Кліщіївки. Торецький напрямок: Російські війська, підтримувані штурмовою та бомбардувальною авіацією, атакували чотири рази в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Російські війська, підтримувані штурмовою та бомбардувальною авіацією, атакували чотири рази в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Покровський напрямок: Відбито 39 штурмів у районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки.

Відбито 39 штурмів у районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки. Курахівський напрямок: Здійснено 93 атаки поблизу Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки.

Здійснено 93 атаки поблизу Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки. Времівський напрямок: Відбито шість штурмів поблизу Трудового та Максимівки.

Відбито шість штурмів поблизу Трудового та Максимівки. Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили спробу просування противника в напрямку Новоандріївки.

Сили оборони відбили спробу просування противника в напрямку Новоандріївки. Придніпровський напрямок: Ворог зазнав поразки в трьох спробах атакувати оборонні рубежі України.

На Волинському та Поліському напрямках формування ударних угруповань ворога не виявлено. Противник також зберігає військову присутність уздовж кордону з Чернігівською та Сумською областями, обстрілюючи українські населені пункти з території РФ.

Загалом минулої доби втрати російських військ склали близько 1400 осіб, а також знищено 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 42 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 78 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.