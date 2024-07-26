Пріоритетні і найзапекліші бої відбуваються саме на українському Донбасі. Окрім цього, росіяни проводять багато обманних маневрів узагалі на фронті.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, відповідаючи на питання щодо можливого наступу РФ або збільшення кількості особового складу росіян на півдні України.

“Ми можемо говорити про те, що пріоритетні і найбільш запеклі бої відбуваються саме на українському Донбасі. Все інше – ворог проводить багато обманних маневрів і дій (взагалі на фронті – ред.). І, звичайно, коли можна і потрібно буде довести якусь інформацію до суспільства (щодо воєнної обстановки – ред.) – це буде зроблено. Генштаб робить це регулярно, і ми також будемо це робити”, – запевнив представник ГУР.

Відповідаючи на питання щодо обсягів накопичення резервів, живої сили росіян, на Запорізькому напрямку зокрема, Юсов зазначив, що останнім часом істотних, глобальних змін у ворожому угрупованні не спостерігається.

“Вони намагаються проводити ротацію, (зазнають – ред.) великих втрат. Пріоритетним напрямком для ворога залишається український Донбас. Але зіткнення з боку ворога (спостерігаються – ред.) фактично по всій лінії фронту. Звичайно, все це відпрацьовується, і готуються адекватні відповіді”, – поінформував він.