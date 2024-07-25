Про це йдеться у відповідному документі регулятора №2886/20-24 від 19 липня 2024 року, пише “Комерсант український”.

Спецнаказом Оксена Лісового аспірантів очної форми позбавили права навчатися на контракті. У зв’язку з цим ГО “Молодіжна правозахисна агенція” подала звернення, яке прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив розглянути регулятору. Крім того, до ДРС звернулися представники “Об’єднання студентського самоврядування” та “Спілки ректорів закладів вищої освіти”.

Вони скаржилися на те, своїми діями керівництво міністерства порушило Конституцію та низку законів України, що може призвести до відтоку науковців та звільнення співробітників ЗВО.

На думку заявників, такі дії МОН призведуть до відтоку молодих науковців України до іноземних університетів та наукових установ, значних втрат позабюджетного фінансування закладів вищої освіти України всіх форм власності і, як наслідок, до вимушеного звільнення частини науково-педагогічних кадрів цих закладів та погіршення перспектив розвитку вітчизняної університетської науки.

Своєю чергою ДРС зазначила, що накази МОН не узгоджуються з міжнародними договорами та угодами, ратифікованими Україною. Основні порушення стосуються права на освіту, недискримінації та пропорційності обмежень в умовах надзвичайного стану.

У результаті державний регулятор дійшов висновку, що положення наказів МОН порушують кілька міжнародних договорів та угод, ратифікованих Україною, в частині обмеження права на освіту, не забезпечують вимоги щодо рівності та недискримінації, а також не дотримується принципів пропорційності та обґрунтованості обмежень в умовах воєнного стану. Найближчим часом Міністерство юстиції має розглянути та скасувати такі накази.