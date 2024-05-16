Перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко скасовує наказ про бронювання співробітників Glovo, Favbet Tech та інших компаній.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу”, – оголосила високопосадовиця.

За її словами, компанії звернулися з проханням про бронювання до профільного Міністерства цифрової трансформації.

“Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті”, – пояснила Свириденко.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генеральний штаб для перевірки. На основі рішення командування списки опрацьовуються Мінекономіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання співробітників.

“Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час”, – написала Свириденко.