Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
“З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу”, – оголосила високопосадовиця.
За її словами, компанії звернулися з проханням про бронювання до профільного Міністерства цифрової трансформації.
“Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті”, – пояснила Свириденко.
Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генеральний штаб для перевірки. На основі рішення командування списки опрацьовуються Мінекономіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання співробітників.
“Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час”, – написала Свириденко.
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