Окремий наказ, який заборонить мобілізувати обмежено придатних до військової служби віком від 18 до 25 років, планують видати до кінця тижня.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу, цитує «Укрінформ».

Згідно з його інформацією, Верховна Рада провела закриту нараду з військовими, де обговорили питання мобілізації осіб до 25 років.

«Насамперед Збройні сили не будуть мобілізувати таких осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в наказі Міноборони, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня», – зазначив спікер парламенту.

Також уточнено, що чоловіків, які вже пройшли мобілізацію, не направлятимуть на штурмові операції або інші завдання з підвищеним ризиком для життя і здоров’я.

Стефанчук додав, що плануються законодавчі зміни для організації ротації та заміни вже мобілізованих з метою підтримки боєздатності. Ці питання мають бути обговорені до наступного засідання.