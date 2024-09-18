Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу, цитує «Укрінформ».
Згідно з його інформацією, Верховна Рада провела закриту нараду з військовими, де обговорили питання мобілізації осіб до 25 років.
«Насамперед Збройні сили не будуть мобілізувати таких осіб від 18 до 25 років. Це буде викладено в наказі Міноборони, який вони обіцяли видати до кінця цього тижня», – зазначив спікер парламенту.
Також уточнено, що чоловіків, які вже пройшли мобілізацію, не направлятимуть на штурмові операції або інші завдання з підвищеним ризиком для життя і здоров’я.
Стефанчук додав, що плануються законодавчі зміни для організації ротації та заміни вже мобілізованих з метою підтримки боєздатності. Ці питання мають бути обговорені до наступного засідання.
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