Налбуфін в Україні: популярність, залежність і проблеми контролю

Як свідчать дані міжнародного провайдера даних, технологій та послуг для охорони здоров’я Proxima Research, у 2024 році налбуфін зайняв четверте місце у рейтингу найбільш продаваних лікарських засобів за аптечними продажами в Україні.

Налбуфін – це напівсинтетичний опіоїд, який став одним із найпопулярніших знеболювальних засобів в Україні. У 2024 році він зайняв четверте місце за обсягами продажів у аптеках. Незважаючи на те, що аптеки реалізують цей препарат навіть без рецепта, Міністерство охорони здоров’я не вживає заходів для посилення контролю за його обігом. Це призвело до того, що ліки, призначені для знеболення, стали причиною залежності для тисяч людей.

Налбуфін був розроблений у 1965 році і вперше з’явився на ринку США у 1979 році. Він використовується для знеболення та анестезії. В Україні налбуфін почали закуповувати в 1990-х роках, але справжню популярність він здобув під час війни.

У 2014 році на фронті виникла криза знеболення, оскільки опіоїдний анальгетик буторфанол став недоступним через окупацію виробництв. Військові, медики та волонтери шукали альтернативу, і в серпні 2014 року налбуфін потрапив до аптечок Збройних сил України.

Уряд закупив перші 125 тисяч доз препарату і розподілив їх серед військовослужбовців. У 2015 році налбуфін з’явився в аптечках Національної гвардії, а в 2016 році – у аптечках спецпідрозділів поліції.

З часом почали з’являтися повідомлення про негативні наслідки вживання налбуфіну, і в Україні запустили реабілітаційні програми для тих, хто став залежним від цього препарату. У 2017 році Збройні сили офіційно вилучили налбуфін із військових аптечок, а Нацгвардія зробила це лише у 2023 році. Проте препарат продовжує неконтрольовано поширюватися.

Військові, які стали залежними від налбуфіну, іноді крадуть його зі своїх підрозділів. Суд карає таких військових штрафами, але командування дізнається про залежність лише після серйозних наслідків.

“На полі бою будь-що може статися. Зазвичай ситуація з медиками дуже складна. Люди, які бояться болю, беруть із собою ліки. Зазвичай це налбуфін. Він найдоступніший і найпоширеніший.” – Максим Панкратов, керівник медичного посту батальйону 67-ї окремої механізованої бригади

Максим Панкратов зазначає, що налбуфін використовують через його седативний ефект і здатність змінювати сприйняття болю. Однак, те, що працює в цивільній медицині, не завжди підходить для фронту, де немає необхідного обладнання.

Налбуфін створює проблеми для бойових медиків, оскільки унеможливлює застосування інших знеболювальних засобів на кілька годин і може призводити до серйозних порушень дихання.

“Були випадки, коли солдати просто задихалися після ін’єкції налбуфіну, залишені без нагляду.” – Максим Панкратов

Оператор електронної боротьби Володимир Кушнір також постраждав від налбуфіну: у 2023 році під час бойового завдання йому ввели препарат, після чого він втратив свідомість і впав у кому.

Володимир провів у реанімації близько двох днів, зіткнувшись із серйозними проблемами зі здоров’ям.

Інструкція до налбуфіну попереджає про можливість залежності при тривалому застосуванні, але виробники більше не рекомендують обмежувати використання препарату без призначення лікаря.

Журналісти поспілкувалися з людьми, які вживали налбуфін місяцями. Один із них, Антон Кучерявий, ветеран, розповідає про свою залежність від препарату.

“Медсестра казала не зловживати, бо це викликає залежність. Думаю, я вже був залежним.” – Антон Кучерявий, ветеран

Антон пройшов реабілітацію, і його життя змінилося на краще. Він переконаний, що ніколи не повернеться до налбуфіну.

Віктор Нікітченко, завідувач відділення Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні, зазначає, що більшість залежних не визнають свою проблему. Лікування залежності від налбуфіну є складним, а доступність препарату ускладнює боротьбу з нею.

“Це бізнес. Люди, які мають доступ до налбуфіну, продають його за великі гроші.” – Віктор Нікітченко

В Україні налбуфін не включений до офіційного Переліку наркотичних засобів, тому його можна придбати в аптеках за звичайним рецептом. Під час війни продажі налбуфіну зросли, і у 2024 році він зайняв четверте місце за обсягами продажів.

Незважаючи на те, що налбуфін вимагає рецепта, аптеки часто продають його без нього. Експеримент журналістів підтвердив цю інформацію.

“У перших двох аптеках відмовили, бо потрібен рецепт. У третій я купив п’ять ампул.” – Ігор Ющенко, журналіст

Заступник голови Державної медичної служби зазначив, що за продаж без рецепта аптеки карають, але скарг надходить мало.

Міністерство охорони здоров’я розробило проєкт наказу про включення налбуфіну до списку ліків, які відпускаються лише за електронним рецептом, але станом на травень 2025 року наказ не підписаний.

Лише близько 25% пацієнтів, яким призначали налбуфін, мали онкологічні діагнози. Більшість отримували препарат при інших захворюваннях.

Хоча використання налбуфіну в лікарнях зменшилося, продажі в аптеках зростають. У 2024 році фармацевтичні компанії отримали понад 1 мільярд гривень від продажу налбуфіну.

Ринок контролюють вісім великих гравців, серед яких лідером є ТОВ «Юрія-Фарм». Компанії підтримують посилення контролю за обігом налбуфіну.

“Ми підтримуємо обмеження неконтрольованого доступу до таких ліків.” – представник «Юрія-Фарм»

В Україні питання включення налбуфіну до списку наркотичних засобів піднімалося ще у 2011 році, але тоді відмовили через відсутність чітко вираженого психоактивного ефекту.

Однак останні роки суди розглядають справи, пов’язані з налбуфіном, а також фіксуються випадки нападів на фармацевтів.

Представники МОЗ посилаються на досвід інших країн, де налбуфін не вважають наркотиком. Водночас в Україні зростає кількість людей, які потребують знеболення.

“Проблема в тому, що цей препарат фактично відпускався без рецепта.” – Євгеній Гончар, в.о. директора Департаменту медичних послуг МОЗ

Він вважає, що перехід на електронні рецепти знизить рівень зловживань. Заступник голови Державної медичної служби також підтримує цю ідею.

Люди, які пережили негативні наслідки вживання налбуфіну, вважають, що препарат має бути визнаний наркотиком.

“Цей препарат не повинен бути доступним у вільному продажу.” – ветеран Антон Кучерявий

“Цей препарат точно не повинен бути вільно доступним.” – Віктор Нікітченко

Експерти наголошують, що держава повинна забезпечити військових знеболювальними, щоб уникнути залежності від налбуфіну. Станом на травень 2025 року налбуфін досі продається за паперовими рецептами, які не контролюються належним чином.