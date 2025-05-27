Налбуфін в Україні 2024: ризики залежності та проблеми контролю

За даними компанії Proxima Research, яка є міжнародним провайдером даних, технологій і сервісів для охорони здоров’я, у 2024 році налбуфін посів четверте місце за обсягами аптечних продажів.

Налбуфін – це напівсинтетичний опіоїдний знеболювальний препарат, який у 2024 році зайняв четверте місце за обсягами продажів в аптеках України. Незважаючи на його потенційні ризики, аптеки реалізують його без рецептів, а Міністерство охорони здоров’я не вживає заходів для посилення контролю за його обігом. Це призвело до того, що лікарський засіб, призначений для полегшення болю, став причиною залежності для тисяч людей.

Налбуфін з’явився на українському ринку ще в 90-х роках, але справжню популярність здобув під час війни. У 2014 році, через брак інших опіоїдів, його почали активно використовувати в військових аптечках. Хоча у 2017 році Збройні сили України прибрали його з аптечок, він залишався в арсеналі Національної гвардії до 2023 року і досі широко використовується як на фронті, так і в цивільному житті. Військові, які зловживають налбуфіном, підлягають штрафам, але проблема залишається актуальною.

Медичні експерти попереджають про небезпеку використання налбуфіну на полі бою через його седативний ефект, який знижує реакцію та сприйняття загрози. Відомі випадки, коли військові втрачали свідомість або потрапляли в кому через передозування препарату. Залежність від налбуфіну може викликати як фізичні, так і психічні розлади, а припинення його прийому супроводжується важким синдромом відміни.

Дослідження показують, що продажі налбуфіну різко зросли з початком повномасштабної війни: у 2024 році було реалізовано майже 3 мільйони упаковок, більшість з яких – за паперовими рецептами або взагалі без них. Аптеки часто ігнорують вимоги щодо рецептурного відпуску, що сприяє поширенню залежності. Журналістські експерименти підтвердили, що препарат можна придбати без рецепта в деяких аптеках.

Незважаючи на численні звернення, налбуфін досі не включений до офіційного Переліку наркотичних засобів в Україні, на відміну від багатьох інших країн. Міністерство охорони здоров’я планує запровадити відпуск препарату виключно за електронним рецептом, що має зменшити рівень зловживань. Однак на момент травня 2025 року наказ МОЗ ще не підписаний.

Фармацевтичні компанії, які виробляють і реалізують налбуфін, отримують значні прибутки від його продажу. Лідером ринку є ТОВ “Юрія-Фарм”, частка якого становить 40% аптечних продажів. Інші великі гравці – “Здраво”, “Дарниця” та “Фармак”. Більшість з них підтримують ідею посилення контролю за обігом препарату, але деякі вважають, що відпуск за паперовими рецептами є достатнім.

Лікарі та ветерани, які зіткнулися з наслідками залежності від налбуфіну, наполягають на визнанні препарату наркотичним засобом і обмеженні його доступності. Вони вважають, що налбуфін не повинен бути у вільному продажу навіть за рецептом, а має видаватися лише у спеціалізованих закладах.

Проблема неконтрольованого обігу налбуфіну в Україні залишається серйозною. Відсутність суворого контролю, високий попит і значні прибутки фармацевтичних компаній створюють умови для подальшого поширення залежності. Держава повинна забезпечити військових і цивільних пацієнтів безпечними та контрольованими знеболювальними засобами, щоб уникнути нових криз.