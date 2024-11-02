Зараз постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля. Вони не здатні виконувати бойові задачі на нормальному рівні, тому вирішувати ці проблеми в армії потребують негайного вирішення.

Таку думку висловив колишній командир полку “Азов”, майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

“Зараз нам не потрібні нові бригади, нам потрібно укомплектувати старі! Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть більше 40%. В той же час постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля”, — написав військовий.

За його словами, замість інтеграції нових бійців в існуючу бойову бригаду, “частину людей пхають по новостворених підрозділах”. В результаті вони не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні. Це призводить до того, що їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, а це, своєю чергою, “створює тільки нові проблеми, адже управляти ними складно”.

“Не можу зрозуміти, навіщо це робиться. Маю лише здогадку — можливо, комусь вигідно на цьому заробляти, тому і лобіюється цей формат. Натомість формат створення дивізій та підняття досвідчених комбригів до цього рівня все ніяк не дійде до реалізації”, — зазначив Жорін.

Він наголосив, що ситуація на фронті досить складна, тому реагувати на проблеми в армії й вирішувати їх необхідно дуже швидко.