Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна дуже потребує підтримки азійських країн, включно з політичною та гуманітарною допомогою. Також вкрай важливо, щоб Азія підтримувала завершення війни й загалом знала, що відбувається у нашій країні.

Про це сказав глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ на конференції “Діалог — Шангрі Ла” в Сінгапурі.

“Нам потрібна підтримка країн Азії. Дуже потрібна ця підтримка. Ми поважаємо кожен голос, кожну територію, кожну з країн вашого регіону. Ми хочемо, щоб Азія знала, що відбувається в Україні, щоб Азія підтримувала завершення війни, щоб азійські лідери були присутні на Саміті миру”, — сказав президент.

Глава держави зазначив, що багато країн Азії не підтримують Україну зброєю, і “ми ніколи не чинили тиск, ніколи не вимагали”. Зеленський додав, що Україна завжди звертається за політичною підтримкою, гуманітарною та за “підтримкою наших людей, дітей”.

Зеленський наголосив на тому, що одним із ключових питань у відносинах з країнами Азії залишається продовольча безпека, а Україна залишається гарантом цієї безпеки.

“Щодо Сінгапуру та інших країн Азії, наприклад, Індонезії — ми говоримо про питання продовольчої безпеки. Це важливо, у нас є товарообіг. Україна є гарантом продовольчої безпеки, попри те, що Росія вийшла із зернової ініціативи. Ми створили власний коридор. Хоча він і під обстрілами”, — додав президент.

Також Зеленський підкреслив важливість роботи зернового коридору, яким продовжується транспортування мільйонів тонн зерна в Азію, Африку тощо.

“Ми наростили цей транзит. Будемо працювати в цьому напрямку”, — заявив Зеленський.