Про це пише Tagesschau.
“Ці системи знаходяться в Європі. Краще мати системи протиповітряної оборони в Україні, ніж в країнах НАТО”, — сказала Фредеріксен на пресконференції з лідерами Швеції, Німеччини, Фінляндії, Ісландії та Норвегії
Для України, за її словами, “потрібно ще п’ять або шість систем Patriot”
Данська прем’єрка також наголосила на потребі Києва в боєприпасах,сказавши, що “українцям потрібно більше”.
Після прохань президента Володимира Зеленського уряди держав Європейського Союзу у квітні закликали надати Україні більше необхідних систем протиповітряної оборони.
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