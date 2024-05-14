За словами прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, зенітно-ракетні комплекси Patriot, які є у європейських країн, наразі найкраще тримати в Україні і закликала відправити ці системи ППО Києву.

Про це пише Tagesschau.

“Ці системи знаходяться в Європі. Краще мати системи протиповітряної оборони в Україні, ніж в країнах НАТО”, — сказала Фредеріксен на пресконференції з лідерами Швеції, Німеччини, Фінляндії, Ісландії та Норвегії

Для України, за її словами, “потрібно ще п’ять або шість систем Patriot”

Данська прем’єрка також наголосила на потребі Києва в боєприпасах,сказавши, що “українцям потрібно більше”.

Після прохань президента Володимира Зеленського уряди держав Європейського Союзу у квітні закликали надати Україні більше необхідних систем протиповітряної оборони.