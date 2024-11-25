Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, виступаючи на пленарному засіданні 70-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО, закликав міжнародних лідерів до більш рішучих дій.

Про це йдеться у дописі глави парламенту на сторінці у Facebook.

Серед ключових дій, на які мають звернути увагу партнери, Стефанчук окреслив такі:

Зняття обмежень на використання зброї дальнього радіуса дії. Україна має отримати право застосовувати таку зброю по законних військових цілях на території Росії.

Закриття неба над Україною. Ми маємо спільно створити ефективний захист українського повітряного простору.

Реалізація рішень Вашингтонського саміту НАТО: постачання систем протиповітряної оборони мають бути здійснені у повному обсязі.

Прискорення постачання озброєння. Україна розраховує на швидке постачання зброї та техніки, необхідних для фронту вже зараз.

Створення коаліції з протидії ракетним атакам. Запропонував створити коаліцію держав, готових збивати російські ракети та дрони, що атакують Україну.

Розширення спільного виробництва озброєння. Україна готова до масштабного співробітництва з партнерами у виробництві зброї на своїй території. Закликав парламентаріїв стимулювати свої уряди до активної участі у цьому процесі.

Фінансова підтримка. Україна розраховує, що на саміті НАТО у Гаазі буде забезпечено виконання зобов’язань щодо фінансової допомоги в обсязі 40 мільярдів євро.

Також голова Верховної Ради України закликав союзників до єдності та рішучості, адже саме від цього залежить безпека всього демократичного світу.