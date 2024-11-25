Про це йдеться у дописі глави парламенту на сторінці у Facebook.
Серед ключових дій, на які мають звернути увагу партнери, Стефанчук окреслив такі:
- Зняття обмежень на використання зброї дальнього радіуса дії. Україна має отримати право застосовувати таку зброю по законних військових цілях на території Росії.
- Закриття неба над Україною. Ми маємо спільно створити ефективний захист українського повітряного простору.
- Реалізація рішень Вашингтонського саміту НАТО: постачання систем протиповітряної оборони мають бути здійснені у повному обсязі.
- Прискорення постачання озброєння. Україна розраховує на швидке постачання зброї та техніки, необхідних для фронту вже зараз.
- Створення коаліції з протидії ракетним атакам. Запропонував створити коаліцію держав, готових збивати російські ракети та дрони, що атакують Україну.
- Розширення спільного виробництва озброєння. Україна готова до масштабного співробітництва з партнерами у виробництві зброї на своїй території. Закликав парламентаріїв стимулювати свої уряди до активної участі у цьому процесі.
- Фінансова підтримка. Україна розраховує, що на саміті НАТО у Гаазі буде забезпечено виконання зобов’язань щодо фінансової допомоги в обсязі 40 мільярдів євро.
Також голова Верховної Ради України закликав союзників до єдності та рішучості, адже саме від цього залежить безпека всього демократичного світу.
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