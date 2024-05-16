Володимир Зеленський заявив, що російські обстріли на напрямку Вовчанська у Харківській області не припиняються, але "нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості".

Про це він сказав у вечірньому зверненні 16 травня.

“Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є.

Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше”, — повідомив Зеленський.

Він зазначив, що РФ потрібно примусити до “реального, справедливого миру всіма засобами”. Президент також обговорив оперативну ситуацію на Донеччині.

“Сьогодні також детально проаналізували ситуація на Донеччині, на відповідних напрямках: Покровський, Краматорський, інші. Там найбільша кількість бойових зіткнень, найбільш жорсткі обставини. Звичайно цей напрямок не залишаємо без уваги”, — запевнив він.