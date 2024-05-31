Про це повідомив співзасновник Олег Гороховський.
Умови конкурсу
Участь можуть взяти люди будь-якого віку. Для цього потрібно намалювати «свою мрію», описати малюнок текстом поруч, підписати імʼя й вік, а тоді – надіслати в телеграм-бот за посиланням.
Переможцями оберуть пʼять найкумедніших малюнків, а нагородою буде «здійснення намальованого бажання».
«Малювати можна будь-як: від руки, від ноги, на планшеті, на папері чи за допомогою ШІ», – пояснює Гороховський.
Роботи прийматимуть до 3 червня включно, а результати оголосять 10 червня.
За словами співзасновника monobank, за шість годин від початку конкурсу надійшло вже більше 1000 малюнків.
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