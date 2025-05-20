20 травня вранці в Есманьській громаді, що в Шосткинському районі Сумської області, стався напад російського безпілотника на приватне домоволодіння. Внаслідок цього інциденту постраждав 60-річний староста села, про що повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, атака відбулася приблизно о 10:00. У зв’язку з цим, Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Голова Есманьської громади Сергій Мінаков зазначив, що з понад п’яти тисяч мешканців громади залишилося лише 480 осіб, оскільки більшість населення була евакуйована через загрозу. Наразі електропостачання є лише в трьох з 22 населених пунктів громади.

Інфраструктура громади зазнала серйозних руйнувань: магазини закриті, а школи, навчально-виховні комплекси та будинки культури або знищені, або сильно пошкоджені внаслідок бойових дій.

Ситуація в Есманьській громаді залишається напруженою, і місцева влада разом із правоохоронними органами продовжують працювати над забезпеченням безпеки та відновленням нормального життя в регіоні.