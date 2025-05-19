18 травня в Одесі стався напад на активістів, які займалися демонтажем меморіальних дошок, присвячених російським та радянським діячам. В результаті інциденту одна особа отримала травми, про що повідомила пресслужба громадської організації “Робимо Вам Нерви”.

Згідно з інформацією від представників організації, напад вчинила група осіб, озброєних ломами, тоді як активісти не мали при собі жодної зброї. Один з постраждалих отримав численні синці та садна, а в іншого було викрадено iPhone.

У своєму повідомленні ГО зазначила, що поліція, яка прибула на місце події, більше цікавилася питаннями демонтажу радянської символіки, аніж фактом нападу та крадіжки. Активісти сподіваються, що правоохоронці Одещини разом із СБУ з’ясують усі обставини та покарають винних.

Громадські діячі також звернули увагу на те, що на відео та фото з місця події фігурує чоловік у військовій формі, проте його зв’язок із захисниками України викликає сумніви.

Організація “Деколонізація. Україна” висловила думку, що затримання активістів, які займаються деколонізацією, є неправильною практикою. Вони підкреслили, що поліція повинна затримувати не тих, хто захищається, а саме нападників, які вчинили агресію проти громадських діячів.

На момент написання статті, поліція не надала коментарів щодо інциденту, зазначивши, що деталі будуть оприлюднені пізніше. Ведуться спроби зв’язатися з представниками ГО “Деколонізація. Україна” для отримання додаткової інформації.