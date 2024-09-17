Про це повідомляє державна пропагандистська агенція БЕЛТА.

Відповідну заяву Олександр Лукашенко зробив на “дні народної єдності” Білорусі.

“Хочу попередити наших супротивників, наших суперників. І тих, хто не розуміє ще. Не треба це робити. Напад на Білорусь – це третя світова війна“, — йдеться у його заяві.

Також Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати нібито готують ескалацію ситуації у Білорусі, цитує портал Zerkalo.io.

Він сказав, що відповідними даними із ним поділилися білоруські спецслужби.

“З середини вересня по початок листопада США очікують суттєву ескалацію військової обстановки як з боку Москви, так і Києва на фронті. Я хочу, щоби це почули і росіяни. Ми до них поки що не доводили цю інформацію. Західні спецслужби говорять про Білорусь як про можливе місце ескалації”, — стверджує Лукашенко.

За словами диктатора, йдеться “про реакцію Києва у відповідь на прольоти російських безпілотників через територію Білорусі”. Він заявив, що на тлі таких інцидентів США нібито підштовхують Україну до атаки на інфраструктуру Білорусі.