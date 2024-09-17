Про це повідомляє державна пропагандистська агенція БЕЛТА.
Відповідну заяву Олександр Лукашенко зробив на “дні народної єдності” Білорусі.
“Хочу попередити наших супротивників, наших суперників. І тих, хто не розуміє ще. Не треба це робити. Напад на Білорусь – це третя світова війна“, — йдеться у його заяві.
Також Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати нібито готують ескалацію ситуації у Білорусі, цитує портал Zerkalo.io.
Він сказав, що відповідними даними із ним поділилися білоруські спецслужби.
“З середини вересня по початок листопада США очікують суттєву ескалацію військової обстановки як з боку Москви, так і Києва на фронті. Я хочу, щоби це почули і росіяни. Ми до них поки що не доводили цю інформацію. Західні спецслужби говорять про Білорусь як про можливе місце ескалації”, — стверджує Лукашенко.
За словами диктатора, йдеться “про реакцію Києва у відповідь на прольоти російських безпілотників через територію Білорусі”. Він заявив, що на тлі таких інцидентів США нібито підштовхують Україну до атаки на інфраструктуру Білорусі.
“Тобто американці вказали Києву, якщо складуться обставини, атакувати нашу інфраструктуру по південному кордону. Причина – російські безпілотники літають над…поряд з територією Білорусі. Мушу вам відкрито заявити. Ми домовилися по каналах з українцями, що ми не будемо в ЗМІ підсвічувати факти зальоту безпілотників і російських, і українських на нашу територію”, — додав Лукашенко.
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