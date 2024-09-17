У Міністерстві закордонних справ закликали міжнародну спільноту не робити штучних зв'язків між Україною та підозрюваним у ймовірній спробі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

“Так, ми бачимо з новин, що підозрюваний раніше публічно підтримував Україну. Але, подивіться, є сотні мільйонів людей у Сполучених Штатах, які підтримують Україну. І очевидно, що це різноманітна група людей. Ми закликаємо всіх утриматися від штучної прив’язки дій підозрюваного до України”, — сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що Україна рішуче засуджує “цей злочинний акт і всі форми політичного насильства”. Він наголосив, що підозрюваний не має жодних звʼязків з українськими державними установами та ніколи не воював за Україну у складі Інтернаціонального легіону або інших підрозділів ЗСУ”