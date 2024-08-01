Поліціянти оголосили підозру чотирьом жителям курортного селища Ворохта в Івано-Франківській області за побиття військовослужбовця ТЦК та пошкодження його автомобіля. Це сталося, коли люди протестували проти встановлення блокпоста, який, за їхніми словами, відлякував туристів.

Про це повідомляє поліція та прокуратура.

Усіх чотирьох чоловіків підозрюють у вчиненні хуліганства групою осіб — це ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. За вказане правопорушення загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Наймолодшому підозрюваному — 20 років. Невдовзі суд обиратиме фігурантам запобіжні заходи.

У поліції розповіли, що спільно зі співробітниками СБУ та за силової підтримки КОРДу у Ворохтянській громаді одночасно відбулося кілька десятків обшуків.

А в прокуратурі зазначили, що наразі розв’язується питання щодо оголошення підозри іншим фігурантам.

4 липня між жителями селища Ворохта та військовослужбовцями Верховинського РТЦК та СП стався конфлікт. Жителі протестували проти блокпоста, на якому військові перевіряли документи військовозобов’язаних. Люди стверджували, що через це на курорт бояться їхати туристи

Під час сварки протестувальники побили військового ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків.