17 травня вранці армія Російської Федерації здійснила напад на Яблунівку, що входить до складу Іллінівської громади, використовуючи FPV-дрон. Внаслідок цього трагічного інциденту загинула 27-річна жінка. Цей напад стався на території Донецької області, де в той же день було поранено ще вісім осіб, серед яких є і дитина.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про ці події на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що безпілотник ворога також вдарив по цивільному автомобілю в Андріївській громаді, внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення, включаючи неповнолітнього.

Окрім цього, двоє осіб були поранені в Покровську, а одна людина – у Мирнограді, додав Філашкін.

Ці трагічні події ще раз підкреслюють небезпеку, з якою стикається мирне населення в зоні бойових дій на Донеччині, а також наголошують на необхідності посиленої уваги до захисту цивільних громадян.