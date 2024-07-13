Про це Буданов розповів в інтервʼю NV.

За словами Буданова, проблеми існують і мають тенденцію до загострення, але катастрофи поки що не відбуваються. Він відмовився конкретизувати питання про можливу атаку РФ з півночі, натомість наголосив на тому, що не можна ігнорувати проблеми. Також він зазначив, що не передбачає багато хороших новин у цьому році.

“Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу – а може, не буде?”, – згадує Буданов.

За даними Генштабу, стан справ на Волинському та Поліському напрямках на ранок 13 липня залишається стабільним. Проте на кордоні з Чернігівською та Сумською областями Російської Федерації спостерігається збереження військової присутності, провокації ДРГ та обстріли прикордоння.