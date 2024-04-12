Цього року українські дрони посилили атаки на російську нафтову промисловість, намагаючись зірвати постачання палива військовим та обмежити доходи Кремля.

Росія може мати нафтопереробні потужності 500 000-600 000 барелів на добу в автономному режимі. На даний момент фактичне падіння пропускної спроможності було нижчим, ніж передбачалося, пише Bloomberg

Згідно з щомісячним звітом МЕА, близько 500 000–600 000 барелів на день потужностей з переробки сирої нафти в країні можуть бути відключені в цьому кварталі загалом без урахування компенсацій.

“Цього року українські дрони посилили атаки на російську нафтову промисловість, намагаючись зірвати постачання палива військовим та обмежити доходи Кремля. Згідно з щомісячним звітом МЕА, близько 500 000–600 000 барелів на день потужностей з переробки сирої нафти в країні можуть бути відключені в цьому кварталі загалом без урахування компенсацій”, – йдеться у матеріалі.

Зупинка пошкоджених нафтопереробних заводів або установок на строк від чотирьох до восьми тижнів на ремонт може означати значну втрату російського експорту нафтопродуктів, повідомило паризьке агентство в п’ятницю. Міжнародні ринки «залежать від російського експорту дизельного палива, нафти та авіагасу, тоді як нафтопереробні системи в Азії поглинають значні обсяги прямогонного та крекінгового залишку країни, щоб стимулювати переробку сировини для установок».

МЕА повторила раніше заяву міністра оборони США Ллойда Остіна, який попередив, що українські атаки «можуть мати побічний ефект» на світовому енергетичному ринку.

Страйки в Україні утримують продуктивність російських НПЗ на найнижчому рівні з травня 2023 року

“На даний момент фактичне падіння обсягів нафтопереробних заводів було набагато нижчим. За даними МЕА, офіційні щотижневі дані про продуктивність російських нафтопереробних заводів до кінця березня відповідають показникам видобутку сирої нафти на рівні від 5 до 5,2 мільйона барелів на день, а не 4,6 мільйона барелів на день, як можна було б вказати при висхідній оцінки простоїв на нафтопереробних заводах, за даними МЕА”, – зауважує ЗМІ.

Деякі підприємства країни щодо швидко відремонтували пошкоджене обладнання. Тільки Туапсинський нафтопереробний завод ПАТ «Роснефть» неподалік Чорного моря, який зазнав нападу наприкінці січня, залишається відключеним, але незрозуміло, чи це пов’язано з ударом безпілотника або з початковим плановим технічним обслуговуванням. Ймовірно, він відновить роботу у середині травня, повідомило МЕА з посиланням на звіти.

Російські нафтопереробні заводи також розгорнули запасні або недостатньо використовувані установки з переробки нафти, щоб пом’якшити наслідки атак дронів напередодні сезонного зростання попиту.

“Здається розумним, що російська нафтопереробна система досить велика, щоб деякі простої могли бути компенсовані за рахунок відстрочення планового технічного обслуговування або збільшення кількості запусків в інших частинах системи”, – заявили в МЕА.

Як повідомило агентство Bloomberg минулого тижня, за перші три дні квітня російські нафтопереробні заводи переробляли в середньому 5,25 мільйона барелів на день. Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на історичних даних, незважаючи на відновлення з середини березня, щоденна продуктивність нафтопереробних заводів залишається значно нижчою за 5,78 мільйона барелів сирої нафти, переробленої в перші дні квітня рік тому.

За даними МЕА, видобуток сирої нафти в Росії в березні склав у середньому 9,42 мільйона барелів на день, що приблизно на 30 000 барелів нижче за національний цільовий показник. 2023 року країна зобов’язалася скоротити щоденний видобуток на 500 000 барелів до 9,45 мільйона барелів до кінця 2024 року. Вона також пообіцяла обмежити експорт нафти та нафтопродуктів на 500 000 барелів на день у першому кварталі.

Починаючи з цього місяця Росія відмовиться від деяких скорочень експорту, одночасно поглиблюючи скорочення видобутку в рамках угоди з деякими країнами Організації країн-експортерів нафти.

У квітні Росія скоротить видобуток нафти ще на 350 000 барелів на день, але утримається від експорту лише 121 000 барелів на день. У травні частка становитиме 400 000 барелів на день видобутку та 71 000 барелів експорту. У червні бордюри підуть лише з виробництва.

За оцінками МЕА, видобуток нафти у Росії у другому кварталі становитиме у середньому близько 9,1 мільйона барелів щодня, що у 300 000 барелів щодня менше, ніж попередні три місяці.