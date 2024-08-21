Про це повідомляє Lrt.
Програма її перебування в Києві поки що не розголошується, проте відомо, що візит триватиме до неділі.
Останній раз Шимоніте була в Україні в листопаді минулого року. Тоді вона разом з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем обговорювала підтримку енергетичного сектору України. Було підписано спільну декларацію, що засвідчувала підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.
З початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 641 мільйон євро. За даними Міністерства оборони Литви, загальний обсяг допомоги перевищив 1 мільярд євро.
- Прем’єр-міністр Індії під час зустрічі в Києві поділиться своїми “перспективами” щодо мирного вирішення воєнного “конфлікту”
- Пентагон вважає, що війна Росії проти України рухається у глухий кут, – Bloomberg
- З початку повномасштабного вторгнення Канада виділила Україні понад 5 мільярдів доларів