Про це повідомляє Lrt.

Програма її перебування в Києві поки що не розголошується, проте відомо, що візит триватиме до неділі.

Останній раз Шимоніте була в Україні в листопаді минулого року. Тоді вона разом з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем обговорювала підтримку енергетичного сектору України. Було підписано спільну декларацію, що засвідчувала підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.