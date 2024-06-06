Від початку поточної доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці станом на 10:30.

«Від початку поточної доби вже відбулося 29 бойових зіткнень. Ворог здійснив 570 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з них 18 із застосуванням РСЗВ. Також агресор завдав одного ракетного удару двома ракетами та 32 ударів дронами-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Харківському напрямку сьогодні активних штурмових дій ворога не відбувалось. За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку становили: 179 осіб, із них 42 – незворотні, та 31 одиницю озброєння і військової техніки. Знищено бойову броньовану машину, артилерійську систему, дев’ять БПЛА, чотири автомобілі та сім одиниць спецтехніки. Пошкоджено танк, дві артсистеми та п’ять автомобілів.

На Куп’янському напрямку триває атака військ РФ у районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована. За уточненою інформацією, минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 126 осіб вбитими та пораненими. Знищено три ББМ та автомобіль.

Від початку доби на Сіверському напрямку ворог атакував один раз, у районі Білогорівки.

В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії російських військ успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Загарбники намагаються просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито, шість боєзіткнень тривають. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки. За минулу добу загальні втрати окупантів на цьому напрямку становили понад 440 осіб. Знищено танк, три ББМ, сім гармат і мінометів, наземний дрон.

Напруженою залишається ситуація на Курахівському напрямку, в районах Парасковіївки та Красногорівки, де нині тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку від початку доби відбулося пʼять боєзіткнень у районах Урожайного та Новодар’ївки. Три безуспішні атаки РФ відбито, тривають бойові дії в районі Урожайного.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку дії ворога успіху не мали.

На Придніпровському напрямку армія РФ здійснила дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.

На решті напрямків активних наступальних дій окупанти не проводили, зазначає Генштаб.