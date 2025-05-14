Незважаючи на ведення непрямих переговорів між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у Катарі, ситуація в Секторі Гази залишається напруженою. Посередниками у цих переговорах виступають США, Єгипет та Катар. Проте, 13 та 14 травня Ізраїль завдав ударів по лікарнях у Газі, внаслідок чого загинуло щонайменше 18 осіб, згідно з повідомленнями міжнародних ЗМІ.

Серед атак була і Європейська лікарня, де загинуло 11 людей, а ще 40 отримали поранення. Також під обстріл потрапила лікарня Насера. Ізраїль стверджує, що ці медичні заклади використовувалися бойовиками ХАМАС, зокрема, що лідер угруповання Мохаммед Сінвар нібито перебував у Європейській лікарні, де, за їхніми словами, був розташований командний пункт. Однак ХАМАС заперечує ці звинувачення.

Попри триваючі переговори про припинення вогню, ізраїльські військові продовжують авіаудари по території Гази. Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що операція триватиме доти, поки ХАМАС не буде повністю знищено. “Можливо, буде тимчасове припинення вогню, але ми йдемо до кінця”, – підкреслив він.

Голова гуманітарної допомоги ООН, Том Флетчер, закликав Раду Безпеки ООН вжити термінових заходів для запобігання гуманітарній катастрофі в Газі, різко критикуючи дії Ізраїлю. Він звернувся до представників ООН із запитанням, чи готові вони діяти рішуче для забезпечення дотримання міжнародного гуманітарного права.

Водночас, деякі ізраїльські військові у приватних розмовах визнають, що існує загроза голоду в Газі, якщо не буде відновлено постачання гуманітарної допомоги. Блокада Ізраїлю, що забороняє постачання продовольства та пального, викликала занепокоєння серед міжнародних організацій, які попереджають про насування гуманітарної катастрофи.

З 2 березня 2025 року Ізраїль заблокував рух вантажівок з гуманітарною допомогою до Сектора Гази, вимагаючи від ХАМАСу погодитися на план США щодо припинення вогню. Це призвело до значного погіршення гуманітарної ситуації в регіоні.

Переговори про угоду щодо припинення вогню

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, захопивши кілька населених пунктів і десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед цивільного населення.

15 січня 2025 року між Ізраїлем та ХАМАС було укладено угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня. Угода передбачає три етапи: повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників; подальше звільнення заручників і повне виведення військ; а також початок відновлення Гази.

Другий і третій етапи угоди будуть узгоджені під час першої фази, переговори про які розпочнуться на 16-й день після її реалізації, згідно з інформацією, наданою CNN.