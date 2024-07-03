Це пов'язано з тим, що очікується вихід із ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі.

Про це розповів радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко.

“Ми очікуємо у кінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури”, — сказав Бойко.

При цьому, за його словами, дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із нинішньою ситуацією.

Бойко пояснив, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі і, відповідно, до значних обсягів обмежень.

“Енергетики, на основі аналізу сезонного навантаження в системі і очікуваних графіків відновлення генеруючого обладнання після російських атак, прогнозували, що червень та липень будуть найважчим в енергосистемі. На жаль, дива не сталося. Температура – ви самі бачите, яка. Це призвело до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обмежень”, — сказав Бойко.