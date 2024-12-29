Протягом тижня з 23 по 27 грудня Національний банк України здійснив продаж валюти на міжбанківському ринку на суму 1,625,9 мільйона доларів США, не проводячи при цьому операцій із купівлі валюти.

Ці дані наведено у статистичному звіті НБУ.

За цей період обсяг проданої валюти зріс на 208,3 мільйона доларів порівняно з попереднім тижнем, досягнувши найбільшого показника за рік. Водночас жодних операцій із придбання валюти Національний банк не здійснював.

Сукупно за три останні тижні Нацбанк реалізував понад 4 мільярди доларів США. Від початку року продаж валюти сягнув 34,6 мільярда доларів, тоді як загальний обсяг купівлі склав 126 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що 2 жовтня 2023 року НБУ оголосив про зміну валютної політики, відмовившись від фіксованого обмінного курсу. Уже з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав коригуватися, вперше з липня 2022 року.