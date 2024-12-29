Ці дані наведено у статистичному звіті НБУ.
За цей період обсяг проданої валюти зріс на 208,3 мільйона доларів порівняно з попереднім тижнем, досягнувши найбільшого показника за рік. Водночас жодних операцій із придбання валюти Національний банк не здійснював.
Сукупно за три останні тижні Нацбанк реалізував понад 4 мільярди доларів США. Від початку року продаж валюти сягнув 34,6 мільярда доларів, тоді як загальний обсяг купівлі склав 126 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що 2 жовтня 2023 року НБУ оголосив про зміну валютної політики, відмовившись від фіксованого обмінного курсу. Уже з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав коригуватися, вперше з липня 2022 року.
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