Про це Гетманцев написав він у Telegram.
“Зараз маємо розуміння щодо надходження усієї необхідної міжнародної допомоги до кінця 2024 року, за рахунок якої фінансується левова частка невійськових видатків. Водночас, проходження другої половини року у частині військових видатків є менш визначеним. За оцінками бюджетного комітету, ситуація із поточним утриманням війська, в тому числі виплатою грошового забезпечення військовим, може загостритись вже наприкінці вересня”, – вказав Гетманцев.
Кабінет міністрів оцінив потенційну діру в бюджеті на 2024 рік у 500 млрд гривень і запропонував підвищити військовий збір, щоб її перекрити.
Гетманцев вважає, що пропозиція уряду неоптимальна і потребує доопрацювання.
“Утім, підняття окремих податків для покриття дефіциту у фінансуванні військових видатків, на жаль, не уникнути. Завдання парламенту зараз знайти широкий суспільний компроміс у цьому питанні щодо оптимального набору податкових ініціатив, фінансування бюджету за рахунок внутрішніх позик та додаткового скорочення видатків бюджету”, – написав він.
Раніше голова Мінфіну Сергій Марченко сказав, що ситуація з бюджетом до кінця року критична і що він готовий до компромісу з Радою щодо податків.
- Через мобілізацію в країні недобір ЄСВ
- У Мінсоцполітики прокоментували заяву про необхідність працювати українцям якомога довше
- У ВР прогнозують, коли почнеться робота над підвищенням податків