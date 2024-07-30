Голова бюджетного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев попередив, що у парламенту мало часу на збільшення бюджету й ухвалення необхідних податкових змін. Уже в кінці вересня можуть початися проблеми з грошима для військових.

Про це Гетманцев написав він у Telegram.

“Зараз маємо розуміння щодо надходження усієї необхідної міжнародної допомоги до кінця 2024 року, за рахунок якої фінансується левова частка невійськових видатків. Водночас, проходження другої половини року у частині військових видатків є менш визначеним. За оцінками бюджетного комітету, ситуація із поточним утриманням війська, в тому числі виплатою грошового забезпечення військовим, може загостритись вже наприкінці вересня”, – вказав Гетманцев.

Кабінет міністрів оцінив потенційну діру в бюджеті на 2024 рік у 500 млрд гривень і запропонував підвищити військовий збір, щоб її перекрити.

Гетманцев вважає, що пропозиція уряду неоптимальна і потребує доопрацювання.

“Утім, підняття окремих податків для покриття дефіциту у фінансуванні військових видатків, на жаль, не уникнути. Завдання парламенту зараз знайти широкий суспільний компроміс у цьому питанні щодо оптимального набору податкових ініціатив, фінансування бюджету за рахунок внутрішніх позик та додаткового скорочення видатків бюджету”, – написав він.

Раніше голова Мінфіну Сергій Марченко сказав, що ситуація з бюджетом до кінця року критична і що він готовий до компромісу з Радою щодо податків.