Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв’ю журналу NV.
“Нині для цього [електронних повісток] відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа”, – заявив він.
Лазуткін додав, що юридична основа для електронних повісток залежить не від Міноборони.
На запитання, чи є потреба в електронних повістках, речник відповів, що громадяни оновили свої контактні дані (телефони та адреси).
Наразі, згідно з нормативно-правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення – і цей механізм застосовуватиметься, зауважив представник Міноборони.
“Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться”, – підсумував він.