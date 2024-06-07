Після виборів у 2019 році 80% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, після повномасштабного вторгнення рівень довіри піднявся, але у 2024 році дещо впав.

Про це свідчать результати опитування, проведеного в середині травня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними опитування, у 2022 році рівень довіри до Зеленського поступово знизився до 37% й напередодні вторгнення вже було більше тих, хто йому не довіряє, але після вторгнення рівень довіри зріс до 90%.

До кінця грудня 2023 року рівень довіри знизився до 77%, а до лютого 2024 року – до 64%, а станом на травень 2024 року 59% довіряють Зеленському, а 36% – не довіряють, повідомили в КМІС.

Опитування проводилося продовж 16-22 травня 2024 року КМІС, до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій “Форум” були додані запитання щодо п’ятиріччя президентства Зеленського. Телефоном опитано 1002 респонденти, які мешкають на всіх підконтрольних Україні територіях. Статистична похибка вибірки – щонайбільше 3,4%.