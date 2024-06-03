Про це на онлайн-брифінгу 3 червня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє “Укрінформ”.
Кірбі зазначив, що не буде робити оголошень до ухвалення рішень у контексті ударів України по Росії, але нагадав, що США змінюють та розвивають свою підтримку Києва відповідно до розвитку ситуації на полі бою.
“І я не очікував би, що цей загальний підхід зміниться найближчими тижнями й місяцями. Подивимося, як підуть справи”, — додав він.
Представник Білого дому сказав, що США продовжать тісно контактувати з українською стороною, щоб ефективно задовольняти потреби Збройних Сил України на полі бою.
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