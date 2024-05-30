Служба безпеки України розглянула депутатське звернення щодо номера «95 кварталу», у якому висміяли скандал із начальником Рівненського ТЦК. Злочину в ньому не виявили.

Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв.

У відповіді правоохоронців йдеться, що наведені у зверненні депутатів відомості не містять ознак за двома статтями Кримінального кодексу України: перешкоджання діяльності Збройних сил України (ст. 114-1) та образа честі й гідності військовослужбовців (ст. 435-1).

Тому підстав для відкриття провадження та початку досудового розслідування проти працівників «95 кварталу» наразі немає, кажуть у СБУ.

Депутат Ар’єв назвав номер «95 кварталу» «ганебним» і таким, «де посилювалося ІПСО російського агента Шарія». Також він додав, що «це не кінець історії» і «далі буде».

Нагадаємо, наприкінці березня соцмережами поширилося відео з камери, яка приховано фільмувала начальника ТЦК Рівненщини. На змонтованих кадрах чоловік у військовій формі цілується з кількома жінками в різний час. Події відбуваються, імовірно, на робочому місці військового.

«Квартал 95» виступив з номером «Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів». Акторки, які грали співробітниць ТЦК, розповідали, що їхній начальник нібито використовував поцілунки для шифрування від російських спецслужб.

Низка користувачів соцмереж розкритикували цей номер — за паплюження форми ЗСУ та сексистські висловлювання.