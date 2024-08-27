Розслідування провів Михайло Ткач, журналіст УП.

24 серпня о 12:00 народний депутат України Артем Дмитрук перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску “Паланка”. Він звернувся до місцевої поліції у Штефан-Воде з проханням про захист, начебто отримав тимчасовий притулок. Проте, за даними українських правоохоронців, його виїзд з України не зафіксований в офіційній базі, що вказує на його перебування в Україні.

Згодом Дмитрук попрямував до аеропорту Кишинева, де молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Однак не маючи достатніх підстав для арешту, нардеп зміг сісти в літак та покинути Молдову. Дмитрук вилетів до Риму, хоча його подальші плани залишаються невідомими – одні джерела вказують на виїзд з Риму до Лондону, інші до Стамбулу.

Депутату було оголошено про підозру 25 серпня, що може призвести до його затримання, якщо він повернеться до Молдови.