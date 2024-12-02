Відео, на якому Дубінський говорить про це, було опубліковане на ютуб-каналі Dubina TV.

Він заявляє, що спілкування відбувалось через представника президента на прізвище Біляй, який також є бізнес-партнером колишнього голови СБУ Івана Баканова. Окрім цього, за його словами, відбувалися прямі комунікації між Володимиром Зеленським і високопосадовцями Росії, зокрема, ексміністром оборони Сергієм Шойгу, начальником Генштабу Валерієм Герасімовим та керівником Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігорем Костюковим.

“У підозрі, яка мені висунута та в обвинувальному акті вказано, що я працював з Генштабом Російської Федерації під псевдо “Буратіно”. У мене є достатня кількість доказів, щоб довести, щоб псевдо “Буратіно” використовувалося ГУ ГШ РФ (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації ред.) для обозначення президента України Зеленського Володимира Олександровича”, заявив Дубінський.

Дубінський стверджує, що під час президентської кампанії Зеленський доручив тодішньому голові партії “Слуга народу” Івану Баканову налагодити зв’язок із колишнім заступником Голови РНБО Володимиром Сівковичем, а також проводити переговори з російською стороною, паралельно шукаючи підтримку серед американських лобістів.

Дубінський заявив, що за погодженням із Зеленським і за вказівкою Баканова здійснював поїздки до Росії для контактів із представниками російської сторони. Під час цих візитів, за його словами, він зустрічався з Шойгу, Герасимовим і Костюковим. Обговорювали питання надання так званим “ЛНР” та “ДНР” особливого статусу і його внесення до українського законодавства.

“За погодженням з відповідними особами Російської Федерації для виконання цього плану міністром юстиції був призначений Денис Малюська”, каже Дубінський.

Посилаючись на матеріали кримінальної справи проти колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, Дубінський заявив, що під час переговорів використовувалися такі псевдоніми: “Шаман” для позначення Шойгу, “Костік” для Костюкова, а “Буратіно” використовувався російськими спецслужбами для означення Зеленського.

Російський план із назвою “Буратіно” був розроблений для парламентських виборів в Україні у 2014 році. Він передбачав висунення яскравого кандидата-персонажа, який висміював би політиків і залучав протестний електорат та пасивну молодь. Кампанія такого кандидата мала включати гумор, демотиватори й провокаційні гасла, спрямовані на привернення уваги ЗМІ та виборців.

Хоча план так і не реалізували, його деякі елементи знайшли відображення у кампанії Володимира Зеленського у 2019 році: він також мобілізував молодь і протестний електорат, використовував гумор і пародії, а його серіальний образ боровся з олігархами. Проте, жодних доказів причетності Зеленського до російського плану немає.

Нагадаємо, у вересні 2024 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі народного депутата Олександра Дубінського та його соратників, яких звинувачують у державній зраді. Встановлено, що у 2016 році Головне управління Генштабу ЗС РФ створило агентурну мережу в Україні, до складу якої входили двоє народних депутатів, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація діяла до 2022 року, займаючись дестабілізацією ситуації в Україні та дискредитацією держави на міжнародній арені.

У ДБР повідомили, що нардеп Олександр Дубінський займався інформаційно-підривною діяльністю на користь РФ, поширюючи російські наративи, зокрема про керівництво України, через участь у публічних заходах.