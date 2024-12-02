Народний депутат Олександр Дубінський стверджує, що кримінальна справа проти нього була сфабрикована на вказівку президента Володимира Зеленського. Це, за його словами, було зроблено для того, щоб приховати участь Зеленського в домовленостях з Володимиром Путіним до і після президентських виборів в Україні в 2018-2019 роках.

Відео, на якому Дубінський говорить про це, було опубліковане на ютуб-каналі Dubina TV.

Він заявляє, що спілкування відбувалось через представника президента на прізвище Біляй, який також є бізнес-партнером колишнього голови СБУ Івана Баканова. Окрім цього, за його словами, відбувалися прямі комунікації між Володимиром Зеленським і високопосадовцями Росії, зокрема, ексміністром оборони Сергієм Шойгу, начальником Генштабу Валерієм Герасімовим та керівником Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігорем Костюковим.

“У підозрі, яка мені висунута та в обвинувальному акті вказано, що я працював з Генштабом Російської Федерації під псевдо “Буратіно”. У мене є достатня кількість доказів, щоб довести, щоб псевдо “Буратіно” використовувалося ГУ ГШ РФ (Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації— ред.) для обозначення президента України Зеленського Володимира Олександровича”, — заявив Дубінський.

Дубінський стверджує, що під час президентської кампанії Зеленський доручив тодішньому голові партії “Слуга народу” Івану Баканову налагодити зв’язок із колишнім заступником Голови РНБО Володимиром Сівковичем, а також проводити переговори з російською стороною, паралельно шукаючи підтримку серед американських лобістів.

Дубінський заявив, що за погодженням із Зеленським і за вказівкою Баканова здійснював поїздки до Росії для контактів із представниками російської сторони. Під час цих візитів, за його словами, він зустрічався з Шойгу, Герасимовим і Костюковим. Обговорювали питання надання так званим “ЛНР” та “ДНР” особливого статусу і його внесення до українського законодавства.

“За погодженням з відповідними особами Російської Федерації для виконання цього плану міністром юстиції був призначений Денис Малюська”, — каже Дубінський.

Посилаючись на матеріали кримінальної справи проти колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, Дубінський заявив, що під час переговорів використовувалися такі псевдоніми: “Шаман” для позначення Шойгу, “Костік” для Костюкова, а “Буратіно” використовувався російськими спецслужбами для означення Зеленського.

Російський план із назвою “Буратіно” був розроблений для парламентських виборів в Україні у 2014 році. Він передбачав висунення яскравого кандидата-персонажа, який висміював би політиків і залучав протестний електорат та пасивну молодь. Кампанія такого кандидата мала включати гумор, демотиватори й провокаційні гасла, спрямовані на привернення уваги ЗМІ та виборців.

Хоча план так і не реалізували, його деякі елементи знайшли відображення у кампанії Володимира Зеленського у 2019 році: він також мобілізував молодь і протестний електорат, використовував гумор і пародії, а його серіальний образ боровся з олігархами. Проте, жодних доказів причетності Зеленського до російського плану немає.

Нагадаємо, у вересні 2024 року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі народного депутата Олександра Дубінського та його соратників, яких звинувачують у державній зраді. Встановлено, що у 2016 році Головне управління Генштабу ЗС РФ створило агентурну мережу в Україні, до складу якої входили двоє народних депутатів, колишній працівник Генпрокуратури та інші особи. Організація діяла до 2022 року, займаючись дестабілізацією ситуації в Україні та дискредитацією держави на міжнародній арені.

У ДБР повідомили, що нардеп Олександр Дубінський займався інформаційно-підривною діяльністю на користь РФ, поширюючи російські наративи, зокрема про керівництво України, через участь у публічних заходах.